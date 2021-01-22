Москва, , 15:19 — REGNUM В России переход строительных компаний на эскроу-счета планируется практически полностью заверить в ближайшие три года — до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

По данным Фонда защиты прав граждан, более 95% жилья, для строительства которого привлекаются деньги российских граждан, будет возводиться с использованием эскроу-счетов.

С начала 2020 года доля площадей, возводимых с использованием эскроу-счетов, выросла с 27% до 49%. На сегодняшний день в России без учета проблемных объектов возводится 96,6 млн кв. м жилья, из них 49% площадей (47,7 млн кв. м) — с использованием эскроу-счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2035 года предусмотрено введение эскроу-счетов для частных домов.

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