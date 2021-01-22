Москва, , 15:05 — REGNUM В 2020 году дилеры АвтоВАЗа продали 53 578 экземпляров Lada Vesta в кузове седан и 53 252 автомобиля в кузове SW (универсал). Об этом 22 января сообщает пресс-служба компании.

Доля продаж в прошлом году автомобилей Vesta с механической трансмиссией составила 85% от всех моделей, Vesta с автоматической коробкой передач — 14%, с АМТ — 1%. Vesta в кузовах седан и универсал продавалась в равных долях.

Что же касается моделей Lada Xray, то их было продано меньше, чем Lada Vesta — 19 286 экземпляров. Из них версия Xray Cross занимает долю в 36% от всех проданных моделей. Доля реализации Xray по трансмиссиям выглядит так: Xray с «механикой» — 81%, с «автоматом» — 17%, с АМТ — 2%.

Отмечается, что доля продаж моделей Lada с автоматической трансмиссией постоянно растёт.

Стоимость самой дешёвой Lada Vesta AT на данный момент равна 828,9 тыс. рублей, а цена бюджетной версии Xray Cross AT составляет 922,9 тыс. рублей.

Напомним, в 2020 году в России автолюбители приобрели 343 112 новых машин марки Lada, что на 5% меньше по сравнению с 2019 годом.

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