Москва, , 14:58 — REGNUM Геополитически Россия после победы демократа Джозефа Байдена на выборах президента США оказалась в намного более предсказуемом пространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз вашингтонского Института международных финансов, по мнению аналитиков которого рост ВВП РФ в 2021 году составит 3,9%.

Джо Байден в России в 2011 году

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"Сложно точно прогнозировать рост ВВП в условиях, когда его показатель весьма сильно зависит от малопрогнозируемых в принципе явлений — развития пандемии, динамики цен на нефть в долгосрочной перспективе, — сказал Ковригин. — При условии дальнейшего смягчения пандемических ограничений, удержания нефтяных котировок на текущем уровне долгое время такой рост возможен. Геополитически Россия с победой Байдена оказалась в намного более предсказуемом пространстве. Если от Трампа, которого Конгресс поддерживал практически во всём, можно было ожидать всего, чего угодно, то с администрацией Байдена при текущей конфигурации можно и нужно выстраивать более предсказуемые отношения».

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало, что, по мнению специалистов, политика 46-го президента США Джо Байдена будет предсказуемой.

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