Подгорица, , 14:41 — REGNUM После переговоров с китайским Exim Bank правительство Черногории смогло временно отложить выплату 60 миллионов долларов по ссудам Барского и Черногорского пароходств.

«После трудных переговоров нам удалось добиться прогресса благодаря недавно созданной сложной ситуации вокруг гарантий», — написал в Twitter министр финансов и социального обеспечения Милойко Спайич.

Он пояснил, что правительство временно отложило ожидаемый платеж.

«Из общей суммы претензий на сумму 58 миллионов долларов в настоящее время мы осуществим январский платеж в размере 3,9 миллиона долларов. Мы постоянно ищем дальнейшие устойчивые решения», — заключил Спайич.

Агентство по защите конкуренции распорядилось приостановить дальнейшую выплату государственной помощи пароходствам.