Вашингтон, 22 января 2021, 14:43 — REGNUM Курс криптовалюты биткоин во время торговой сессии поднимался до 3,39%, доходя до отметки в $31,902 тыс, после ранее зафиксированного существенного снижения. Это 22 января следует из данных биржи Coindesk на 14:11 мск.
При этом ранее курс биткоина снижался на 11,73%.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что на Северном Кавказе в 2019—2020 году майнеры похитили 45,3 млн кВт. ч электроэнергии.
Общая сумма ущерба, нанесенного действиями владельцев майнинг-ферм, превысила 230 млн рублей.
Читайте развитие сюжета: Аналитик рассказал, насколько благополучным выглядит будущее биткоина