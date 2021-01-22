Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Курс криптовалюты биткоин во время торговой сессии поднимался до 3,39%, доходя до отметки в $31,902 тыс, после ранее зафиксированного существенного снижения. Это 22 января следует из данных биржи Coindesk на 14:11 мск.

При этом ранее курс биткоина снижался на 11,73%.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что на Северном Кавказе в 2019—2020 году майнеры похитили 45,3 млн кВт. ч электроэнергии.

Общая сумма ущерба, нанесенного действиями владельцев майнинг-ферм, превысила 230 млн рублей.

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