Москва, , 14:32 — REGNUM По итогам 2020 года продажи лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) на вторичном рынке России снизились на 4% по сравнению с 2019 годом. Об этом 22 января сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в прошлом году в России было продано 337 785 автомобилей сегмента LCV с пробегом.

Отмечается, что реализация отечественных машин сегмента LCV с пробегом в прошлом году сократилась на 5%, до 201 413 единиц. При этом за 2020 год было продано на 2,6% меньше подержанных машин сегмента LCV иностранных компаний (136 372 шт.).

Кроме того, в декабре 2020 года перепродажи автомобилей LCV с пробегом выросли на 12%, до 35 582 экземпляров.

Напомним, продажи лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz в 2020 году выросли в России на 6%, до 1676 единиц.

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