Самара, , 14:31 — REGNUM Очередная партия автомобилей для медучреждений прибыла в Самарскую область. Об этом 22 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что ключи от новых машин медикам вручил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Представителям городских поликлиник и сельских ЦРБ были переданы 23 автомобиля «Лада Грант» и три автомобиля «УАЗ Патриот».

Сообщается, что на внедорожниках будут доставлять бригады медицинских работников к пациентам, проживающим в дальних деревнях.

Отмечается, что автомобили также будут задействовать и при проведении вакцинации против COVID-19.

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