Москва, , 14:22 — REGNUM В 2021 году в России цена квадратного метра на вторичном рынке жилья продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил член генсовета «Партии Роста», генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

«Безусловно, в 2021 году цена квадратного метра на вторичном рынке жилья продолжит расти, поскольку программа льготного ипотечного кредитования продлена как минимум до середины этого года, а застройщикам крайне сложно выводить новые проекты на рынок и тем самым минимизировать возникший дисбаланс спроса и предложения. В результате этого, по прогнозным оценкам, рост цены квадрата вторички составит порядка 7−10% по итогам 2021 года», — сказал Панов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России желающие приобрести недвижимость все чаще обращают внимание на рынок вторичного жилья.

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