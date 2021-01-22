Москва, , 14:18 — REGNUM В России желающие приобрести недвижимость все чаще обращают внимание на рынок вторичного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил член генерального совета Партии Роста, генеральный директор Группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал информацию о том, что к концу 2020 года средняя цена квадратного метра «вторички» выросла до почти 58 тысяч рублей.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой спрос на первичное жилье в большинстве регионов страны превысил новое предложение, то есть в 2020 году застройщики вывели меньше жилья, чем его были готовы купить. Кроме этого, вследствие запуска льготной ипотеки в прошлом году наблюдался ажиотажный спрос на первичку, что также привело к вымыванию ликвидного предложения, — пояснил Панов. — В связи с этим покупатели все чаще обращают внимание на вторичное жилье. И начавшийся в III—IV квартале 2020 года рост спроса на данный тип жилья вызвал соответствующий рост цен на вторичку в российских регионах. В среднем на 5−7% по итогам 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Москве зафиксировано 17 072 сделки на вторичном рынке жилья.

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