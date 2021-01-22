Москва, , 14:11 — REGNUM В 2021 году российская экономика может вырасти на 2−2,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогноз вашингтонского Института международных финансов (IIF), эксперты которого предположили, что рост экономики РФ в 2021 году ускорится до 3,9%.

«Вашингтонский Институт международных финансов ожидает ускорения мировой экономики в 2021 году по большинству экономик, чье падение в 2020 году было вызвано последствиями возникновения и распространения пандемии по всему миру. Россия здесь не является исключением, и от нее ждут роста в 3,9% уже в 2021 году. Стоит согласиться, что рост экономики действительно будет, правда, не в таких масштабах. Рост российской экономики может составить около 2−2,5% по причине некоторого отскока, который происходит всякий раз после глубокого падения экономики, а также возможного развития внутреннего рынка страны», — сказала Новикова.

По ее мнению, для большего экономического роста страны важно уделить особое внимание развитию инфраструктуры внутреннего рынка, ввести меры по надзору за ценообразованием продуктов и услуг, дабы ограничить накопление спекулятивного капитала, поддержать предпринимателей в области высоких технологий и реального производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2020 году составил 3,8% ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2020 году составил 3,8% ВВП

Читайте развитие сюжета: При Байдене США выстроят с РФ более предсказуемые отношения – экономист