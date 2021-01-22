Калуга, , 14:44 — REGNUM В Калужской области с 1 по 20 января в сетевых и несетевых магазинах зафиксировано увеличение цен на соль на 3,2%, картофель, морковь — на 3%, масло подсолнечное — на 2,5%, свинину — на 1,8%, кур охлажденных и мороженых — на 1,4%. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Соль Ольга Гусева © ИА Красная Весна

В настоящее время в регионе цена на сахар-песок установилась на уровне 45,3 руб./кг, соль — 10,1 руб./кг, масло подсолнечное —94,5 руб./кг, крупу гречневую — 71,9 руб./кг, рис — 59,7 руб./кг. В Калуге максимальные цены отмечены на картофель и лук репчатый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозе России заявили, что рекомендовали властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен, в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

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