Москва, , 13:45 — REGNUM Внутренний валютный рынок 22 января завершает неделю с минорными настроениями. На фоне общего ослабления риск-аппетитов на мировых финансовых рынках дополнительное давление вызывает перспектива непростых отношений с США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара растет на 1,2% до 74,75 руб., курс евро — на 1,25% до 91 руб. При продолжении укрепления американской валюты на рынке Forex наметившаяся тенденция по ослаблению рубля может продолжиться и на следующей неделе. Ориентирами выступят максимумы декабря в 75,90 руб. и 92,40 руб. соответственно.

Смене настроений на внешних рынках способствует ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. По данным ВОЗ, смертность от COVID-19 в последние дни достигла новых рекордов.

В Китае введен локдаун в ряде районов Пекина и в одной из провинций, что ограничило привычный образ жизни десятков миллионов многих китайцев.

В начале февраля в Поднебесной начнется празднование нового года по лунному календарю, что может увеличить число заболевших коронавирусом.

Избранный президент США Джо Байден предположил, что число смертей в США от COVID-19 в феврале превысит 500 тыс. и потребуется еще несколько месяцев для победы «в тяжелой битве».

Статистика по числу заявок на получение пособий по безработице носила умеренно-позитивный характер, однако пятничные индексы деловой уверенности в еврозоне указали на ухудшение настроений в деловых кругах, что повлияло на готовность инвесторов к риску. Сегодня к общему снижению фондовых рынков присоединились и цены на нефть, которые опустились до $55. по сорту Brent.

Ослабление рубля 22 января отражает и усиление санкционных рисков. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки отметила, что Байден планирует продлить договор СНВ-3 на пять лет, но планирует привлечь Россию к ответственности за «безрассудные и агрессивные действия».

Список «претензий» включает в себя вмешательство в выборы 2020, поощрение операций против США в Афганистане, недавние хакерские атаки», — пояснил эксперт.

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