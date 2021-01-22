Нальчик, , 13:39 — REGNUM Стартовали продажи «единого» билета на горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии. Теперь из аэропорта Минеральные Воды и с железнодорожного вокзала пассажиров будут «перехватывать» комфортабельные автобусы, довозя туристов до Приэльбрусья. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1900

Перевозки по «единому» билету начнутся уже с 31 января. Оформить билет «поезд + автобус» в направлении Нейтрино, Эльбруса, Тегенекли, Байдаево, Иткола, Чегета, Терскола и Азау можно на сайте «РЖД», в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК». Билет «самолет + автобус» оформят в агентской сети Транспортной клиринговой палаты.

Как отметили в Минтрансе, «единый» билет будет способствовать привлечению туристов в горы Кабардино-Балкарии, сокращая время в пути следования.

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