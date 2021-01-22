Калуга, , 13:40 — REGNUM Прокуратурой Калужской области в 2020 году было выявлено более 900 нарушений законодательства при реализации приоритетных национальных проектов. К различным формам ответственности привлечено более 330 ответственных лиц. Об этом 22 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

В частности, оценки надзорного органа потребовали нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, неэффективное использование и хищения бюджетных средств. Так, прокурорами выявлены факты хищения при исполнении контракта на поставку спортивного оборудования в размере более 1 млн рублей в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», в ходе благоустройства детских площадок и общественных территорий, в размере более 500 тыс. рублей при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также хищения средств в рамках национального проекта «Демография», направленных на обучение граждан предпенсионного возраста, в размере более 300 тыс. рублей.

Благодаря своевременному вмешательству прокуроров в рамках национального проекта «Образование» обеспечено завершение капитального ремонта спортивного зала в общеобразовательном учреждении Мещовского района стоимостью 1,3 млн рублей, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт автомобильных дорог в Обнинске на общую сумму более 60 млн рублей. Меры прокурорского реагирования и взаимодействие с региональными органами власти при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» способствовали заключению контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на общую сумму 31 млн рублей.

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