Москва, , 13:11 — REGNUM Российские власти наладили механизм въезда мигрантов из ряда соседних стран и Турции для работы на строительных площадках внутри страны, он действует «в ручном управлении». Об этом министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил 22 января на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате РФ.

Он пояснил, что создана комиссия по вопросу ввоза рабочей силы в Россию из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции. Процедура ввоза мигрантов налажена в ручном управлении.

По словам Файзуллина, крупные строительные компании или главы регионов могут обратиться по вопросу ввоза мигрантов в Минстрой. Все этапы процедуры согласования занимают около трёх недель. Новый механизм въезда в Россию работников-иностранцев можно будет предусмотреть после открытия границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.