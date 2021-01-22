Тбилиси, , 13:03 — REGNUM Правительство Грузии с 1 февраля постепенно начнет снимать карантинные ограничения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 22 января заявила министр здравоохранения Грузии Майя Цкитишвили на брифинге.

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«С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновится работа муниципального транспорта, школ и торговых объектов», — сказала глава минздрава.

Она добавила, что в Тбилиси, Кутаиси и Рустави эти послабления начнутся только с 1 марта. Вещевые рынки смогут открыться во всех городах страны с 15 февраля. В Аджарии с 1 февраля разрешено открыться кафе и ресторанам, если у них есть открытые площадки для посетителей. В остальных случаях пункты питания пока по-прежнему смогут работать только навынос.

Действие комендантского часа в Грузии решено продлить до 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, жесткие карантинные ограничения в Грузии ввели с 28 ноября 2020 года из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. В конце ноября — начале декабря прошлого года больницы в стране были переполнены. После введения карантинных ограничений эпидемиологическая обстановка в Грузии стала улучшаться.

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