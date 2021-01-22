Сеул, , 12:56 — REGNUM Приход к власти новой администрации США, как ожидается, окажет положительный эффект на экономику Южной Кореи. Об этом сообщает Kyongbuk Ilbo со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

По мнению специалистов, политика 46-го президента США Джо Байдена будет предсказуемой. В связи с этим, экспорт товаров из Южной Кореи может вырасти на 0,6−2,2%, а темпы экономического роста — на 0,1−0,4%.

Известно, что одним из ключевых направлений инвестиций новой администрации США станет экологически чистый сектор, что соответствует политике расширения инвестиций южнокорейских компаний в аккумуляторы для электромобилей и возобновляемые источники энергии.

Тем не менее, предполагается, что традиционные торговые меры, включая антидемпинговые пошлины, останутся в силе.

Кром того, эксперты считают, что в связи с продолжающимся конфликтом между США и Китаем, Южной Корее, являющейся крупным торговым партнёром обеих стран, придётся балансировать между ними. Ситуация может ухудшиться лишь в том случае, если администрация Байдена попросит Сеул присоединиться к новому торговому блоку, исключающего Китай.