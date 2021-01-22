Красногорск, 22 января 2021, 13:03 — REGNUM Крупнейшее в России производство по очистке отработанных масел будет создано в Подмосковье. Об этом 22 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Согласно проекту, базовые масла будут поставляться на предприятия в качестве сырья для производства различных видов товарных масел и смазок. Объем выпуска продукции в годовом выражении должен составлять 360 тысяч тонн.
Срок исполнения проекта рассчитан на 12 лет. Объем инвестиций составит 908 миллионов рублей.
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