Москва, , 12:37 — REGNUM Предложение Картофельного союза о продаже в РФ неотсортированного по размеру картофеля выгодно потребителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«Я к этому предложению отношусь позитивно. Оно рациональное. Более того, будучи сама хозяйкой, я больше обращаю внимание не на размер картофеля, а на его потребительские качества — не является ли он вялым, нет ли зеленых пятен и так далее. И поэтому, когда его специально калибруют по размеру, а потом вводят наценку за то, что он вымыт и разложен по размерам, я как потребитель в этом не заинтересована, — сказал Солянникова. — Потому что я вижу, насколько дороже становится такой отсортированный картофель по сравнению с неотсортированным. Так что предложение Картофельного союза разумное и не будет ни в коей мере ущемлять права потребителей. Более того, это в интересах потребителей, так как позволит снизить розничные цены на картофель. Поэтому я целиком за это предложение».

Однако, как пояснила Солянникова, торговые сети едва ли будут заинтересованы в поддержке такого предложения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею Картофельного союза поддержал экономист Михаил Делягин.

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