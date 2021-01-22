Москва, , 12:15 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока действия пилотного проекта по tax free до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри) продлевается до 31 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, система tax free работает в России с 2018 года. Перечень мест размещения участников системы устанавливает правительство.

Сегодня воспользоваться системой могут розничные магазины в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, Калининграде и Великом Новгороде.

Tax Free позволяет специализированным организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, выплачивать иностранным гражданам в порядке компенсации сумму НДС на приобретённые ими в России товары при вывозе их за пределы таможенной территории Евразийского союза.

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