Москва, , 12:14 — REGNUM В России торговые сети злоупотребляют своим монопольным положением, вынуждая производителей сортировать картофель по размеру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что Картофельный союз обратился к торговым сетям с предложением снизить требования для продукции и начать продавать картофель малого размера — так называемый картофель экономкласса.

«Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Дело в том, что когда ритейлеры требуют сортировать картофель по размеру, это, на мой взгляд, обычный случай злоупотребления монопольным положением, — сказал Делягин. — Это способ прижать производителя. Это способ создать для него дополнительные трудности. Это способ переложить свою работу на других. И предложение о том, что картофель можно продавать любой (лишь бы это был картофель) вполне нормальное предложение, направленное на снятие административного бюрократического ограничения, которое наложено на рынок даже не обезумевшим чиновников, а торговыми монополистами. Но именно поэтому данное разумное предложение, скорее всего, не пройдет. Торговые сети этого не допустят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день ритейлеры требуют от производителей сортировать и фасовать картофель по размеру. Участники рынка, в свою очередь, предлагают продавать корнеплоды калибром от 33 до 55 миллиметров, расфасованные в упаковках от 2,5 до пяти килограмм. Таким образом, по мнению представителей союза, цены на картофель для потребителя в конечном итоге могут снизиться на 20%.

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