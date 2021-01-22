Москва, , 12:11 — REGNUM В 2020 году на Дальнем Востоке было реализовано новых легковых машин на 9% больше, чем в 2019 году. Таким образом, этот регион стал лидером по продажам автомобилей в России по итогам прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В целом в прошлом году реализация новых легковых авто на российском рынке снизилась на 8%, однако в некоторых федеральных округах ситуация была лучше. Дальневосточный авторынок один из немногих, который показал рост продаж.

Падение продаж новых легковушек от 3 до 7% в 2020 году произошло в Сибири, Поволжье, на Урале и на юге страны. На 9% снизилась реализация в Северо-Западном ФО. Однако наиболее сильное падение авторынка произошло в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Здесь падение продаж составило 13%.

Что же касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь падение достигло соответственно 17% и 10%.

Напомним, по итогам первых 11 месяцев прошлого года в Москве было куплено 1 670 новых автобусов, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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