Москва, , 11:57 — REGNUM По итогам 2020 года в России лидером по продажам новых автомобилей среди китайских автопроизводителей стала компания Haval. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В течение прошлого года российские автолюбители приобрели 17 381 автомобиль Haval — на 41,5% больше, чем в предшествующем году. Таким образом, Haval второй год подряд становится лидером по числу проданных машин среди китайских автокомпаний.

Самой же продаваемой моделью Haval в прошлом году стал кроссовер F7, который разошёлся в количестве 6782 единиц. Это в 2,1 раза больше, чем в 2019 году.

Второе место в модельном рейтинге компании занимает купе-кроссовер Haval F7x. Это авто приобрели в России 4417 человек. При этом в 2019 году было продано всего 477 таких машин.

Ранее в Китае стартовали продажи новой модификации кроссовера Haval Big Dog. Под капотом автомобиля функционирует двухлитровый двигатель производительностью 204 л. с. Мотор сочетается с полноприводной трансмиссией с возможностью блокировки заднего дифференциала.

Читайте также: Росстандарт проверит случаи с самовозгоранием кроссоверов Haval