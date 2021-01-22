Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», который входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, получил многомиллионный иск от Минобороны России. Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к авиакомплексу поступило в суд 21 января 2021 года. Сумма исковых требований — 459 155 330,14 рубля.

Напомним, в июле 2020 года управляющим директором предприятия был назначен бывший заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комплекс Бериева построит для МЧС России два самолёта-амфибии Бе-200. В целом для этого ведомства было выпущено шесть серийных бортов. Ещё два самолёта поставили в Минобороны РФ.