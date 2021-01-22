Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии в 2020 году составил $11,3 млрд, что на 14,8% меньше, чем по итогам 2019 года. Об этом говорится в отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном на сайте ведомства.

По данным Грузстата, в прошлом году Грузия экспортировала товаров на 3,3 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее. За отчетный период объем импорта сократился на 15,9%, и его стоимость составила около $8 млрд.

Внешнеторговый баланс Грузи в 2020 году был отрицательным. Объем импорта на $4,7 млрд или на 41,1% превысил объем экспорта.

Самый большой торговый оборот Грузии в прошлом году был с Турцией. Он составил почти $1,6 млрд, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. Объем торгового оборота с Россией составил более $1,3 млрд (на 9,9% меньше объема 2019 года), с Китаем — почти $1,2 млрд (на 9,5% больше объема 2019 года).

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