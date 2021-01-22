Калуга, 22 января 2021, 12:00 — REGNUM В 2020 году с должников-организаций в принудительном порядке взыскано 83 млн рублей задолженностей по заработной плате, сообщил 22 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебные приставы
Судебные приставы
Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По его словам, в 2020 году в структурных подразделениях судебных приставов региона находилось 3700 исполнительных производства о взыскании заработной платы, что почти на 1600 исполнительных производство меньше, чем в 2019 году. В результате принятых мер калужским приставам удалось восстановить трудовые права почти трёх тысяч жителей области. Кроме того, на начало 2021 года по нескольким десяткам исполнительных производств о взыскании задолженностей по зарплате имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки. Вырученные от реализации имущества средства пойдут на погашение остатка долгов по зарплате.

«Если переговоры с работодателем по поводу невыплаты заработанных денег зашли в тупик, остается только взыскивать зарплату, а также иные денежные средства по трудовым спорам через суд. Это довольно эффективный способ восстановления нарушенных прав, так как суды в данных спорах чаще всего поддерживают сторону работника. В случае, когда долги не выплачиваются, приставы приступают к принудительному исполнению судебного решения. К организациям и к индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по зарплате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — сказал Артём Залогин.

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