Калуга, , 12:00 — REGNUM В 2020 году с должников-организаций в принудительном порядке взыскано 83 млн рублей задолженностей по заработной плате, сообщил 22 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебные приставы Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По его словам, в 2020 году в структурных подразделениях судебных приставов региона находилось 3700 исполнительных производства о взыскании заработной платы, что почти на 1600 исполнительных производство меньше, чем в 2019 году. В результате принятых мер калужским приставам удалось восстановить трудовые права почти трёх тысяч жителей области. Кроме того, на начало 2021 года по нескольким десяткам исполнительных производств о взыскании задолженностей по зарплате имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки. Вырученные от реализации имущества средства пойдут на погашение остатка долгов по зарплате.

«Если переговоры с работодателем по поводу невыплаты заработанных денег зашли в тупик, остается только взыскивать зарплату, а также иные денежные средства по трудовым спорам через суд. Это довольно эффективный способ восстановления нарушенных прав, так как суды в данных спорах чаще всего поддерживают сторону работника. В случае, когда долги не выплачиваются, приставы приступают к принудительному исполнению судебного решения. К организациям и к индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по зарплате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — сказал Артём Залогин.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские приставы взыскали более 49 млн рублей долгов по зарплате