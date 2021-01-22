Москва, , 11:20 — REGNUM Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями появится в десяти регионах России. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пилотный проект будет реализовываться в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Тюменской, Омской, Сахалинской, Челябинской областях, Севастополе и на Ставрополье. По словам министра, эти регионы выбраны по той причине, что в них уже велась организация воспитательной работы в учебных заведениях.

«Во многих школах, во многих регионах эта работа уже ведется. Главное, чтобы воспитательная работа была интересна школьникам, и чтобы сами школьники вовлекались в эту работу и были организаторами такой деятельности. Поэтому регионы выбирались исходя из готовности», — сказал Кравцов.

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