Москва, , 11:04 — REGNUM Увеличение доступности пособий в определённой степени способствовало росту численности официально безработных граждан. России Об этом 22 января заявил научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин на телеканале «Россия 24».

«Важный фактор, который также надо понимать — это увеличение доступности получения пособий по безработице. И поэтому у многих людей появился смысл и возможность получать эти пособия. И люди действительно пошли», — заявил Травкин.

«У нас есть два уровня безработицы — один так называемый регистрируемый, то, что мы видим через службы занятости. А второй — по методологии Международной организации труда, который меряется опросами населения. И если раньше был очень существенный разрыв — 1−2% регистрируемой и 5% МОТовский, то сейчас они очень сильно сблизились», — указал он.