Москва, , 10:56 — REGNUM Приняла решение экономить в период экономического кризиса в связи с пендемией коронавируса 47% жителей России, свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

При этом 8% опрошенных коронакризис считают поводом больше тратить денег. Чаще такое решение принимали мужчины, чем женщины — 10% против 6%.

Также пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону трат в период кризиса молодёжь до 24 лет (12%) и люди старше 45 лет (5%).

Опрос проведен 15−20 января 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 408 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, смягчение ограничений по коронавирусу в Москве одобряют 62% жителей мегаполиса.

Читайте также: Смягчение ограничений по коронавирусу одобряет большинство москвичей