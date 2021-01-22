Владивосток, , 10:52 — REGNUM В 2020 году во Владивостоке на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие ПАО «Соллерс» и японской компании Mazda) было собрано 27 053 автомобиля Mazda — на 17,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заводе во Владивостоке за год было изготовлено 4477 Mazda 6, 20 431 Mazda CX-5, а также 1139 Mazda CX-9. Кроме того, в прошлом году на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» стартовало производство компактного кроссовера Mazda CX-30. Было выпущено 1006 единиц этой модели.

Стоит отметить, что компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в начале осени 2018 года открыла в Приморье предприятие по изготовлению моторов Mazda Skyactiv-G, рассчитанное на выпуск 50 тысяч движков в год. Двигатели имеют экологический стандарт «Евро-5».

Ранее на российском рынке стартовали продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30. Покупателям предложены три комплектации авто. Стоимость самой дешёвой версии Drive составляет 1 653 000 рублей.

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