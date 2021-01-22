Самара, 22 января 2021, 10:51 — REGNUM Новая дорога и мостовой переход через Волгу в районе Климовки Самарской области готовы на 9,6%. Об этом 22 января сообщил председатель областного правительства Виктор Кудряшов на совещании в правительстве региона.
По его словам, на этом объекте работы ведутся достаточно активно. Руководство области активно финансируют данный проект: на оплату произведенных работ и аванса было направлено свыше 14 млрд рублей из средств федерального гранта.
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