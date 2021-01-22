Сеул, , 10:58 — REGNUM Тариф на импорт риса в Южную Корею, превышающий квоту, установлен на уровне 513%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, объёмы поставок ниже квоты, составляющей 408 700 тон в год, будут облагаться тарифом в 5%.

Известно, что данная мера направлена на обеспечение минимального доступа зарубежных поставщиков на южнокорейский рынок.

Рис — один из основных продуктов питания жителей Южной Кореи, поэтому после вступления во Всемирную торговую организацию в 1995 году, правительство страны отложило либерализацию рынка риса на 20 лет.