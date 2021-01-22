Москва, , 10:36 — REGNUM Курс российской валюты на азиатских торгах 22 января прошел важный уровень в 74,00 рубля за американский доллара и вероятно, готовится продолжить отступление к 75,00 на регулярных торгах Московской биржи, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«На рубль сейчас давит сразу несколько факторов. Во-первых, это общее укрепление американского доллара на азиатских торгах, а во-вторых, ночное падение нефти более чем на 1%.

Защищаться российской валюте особо не чем, можно выделить лишь приближающийся пик налоговых выплат российскими экспортерами 25 января.

Но этот «козырь» легко бьется ежедневной покупкой иностранной валюты Минфином России, а также новостями о том, что новый президент США Джо Байден отдал распоряжение разведке изучить кибератаку на США.

Не нужно быть очень проницательным, чтобы понять в чью сторону дует ветер. Так что у участников торгов сегодня может появиться ощущение, что санкционная угроза возросла, и желание заложить новые вводные через продажу российской валюты.

Если так и будет, курс рубля, который уже выбрался из защитного диапазона 73,00−73,90 за американский доллар, легко возьмет первую цель на 75,00», — считает эксперт.

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