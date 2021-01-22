Москва, , 10:34 — REGNUM В России рост цен в ближайшее время возможен, если производители будут руководствоваться в своей деятельности сиюминутной выгодой, забывая о своей социальной ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявила доцент базовой кафедры торговой политики ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала информацию о том, что Минсельхоз РФ направил регионам рекомендации о проведении переговоров с производителями касательно сдерживания цен на ряд продуктов, в числе которых макароны, яйца и картофель.

«Речь идет о проведении переговоров с производителями, на которых представители региональных властей должны убедить производителей избежать скачкообразного роста цен на ряд продуктов, — отметила Казанцева. — Это связано с тем, что в период с начала года средние цены на пшеницу выросли более чем на 3%, поэтому зашла речь о возможном подорожании макаронных изделий, которые в числе других товаров упомянуты в списке Минсельхоза. Кроме того, имеется информация, что производители сдерживают продажи зерна, увидев, что цены на него растут».

Как пояснила Казанцева, если при имеющемся спросе на рынке будет уменьшаться предложение зерна, то по законам рынка это, естественно, приведет к росту цен.

«Поэтому рекомендации Минсельхоза касаются переговоров именно с производителями, чтобы они не сдерживали продажи зерна, — сказал экономист. — Если региональные органы власти пойдут по пути заключения соглашений с производителями, то это будет сделать труднее, чем в ситуации с сахаром и подсолнечным маслом, так как на российском рынке зерна работают около сотни тысяч участников. Региональные органы власти могут работать в своем правовом поле, уменьшая, например, для участников такого рода соглашений региональную составляющую ставки налога на прибыль, также они могут оперировать ставками по налогу на имущество организаций и транспортному налогу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время большинство регионов России нацелены на местных поставщиков, провоцируя подобной установкой усиление собственной самоизоляции и стимулируя возникновение монополизма.

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