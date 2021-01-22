Уфа, 22 января 2021, 10:37 — REGNUM Кредиты на инвестиционные проекты в сельском хозяйстве могут начать выдавать в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что соответствующие изменения в закон республики о развитии сельского хозяйства планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании депутаты госсобрания региона: предполагается расширить круг лиц, которые трудятся в аграрном секторе и имеют право на господдержку.
По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, в случае принятия закона кредиты могут получать индивидуальные предприниматели и предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты по производству первичной сельхозпродукции, ее переработке и реализации. Сейчас такая норма в законе республики отсутствует, уточнил он.
Толкачев подчеркнул, что это изменение будет способствовать развитию сельского хозяйства.
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