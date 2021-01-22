Душанбе, , 10:29 — REGNUM Общий размер выплат пенсий и пособий в Таджикистане по итогам 2020 года превысил 2,6 млрд сомони ($229 млн). Об этом 22 января сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике республики.

По состоянию на 1 января 2021 года в Таджикистане проживали 728,9 тыс. пенсионеров. Общий объем бюджетных средств, выделенных на социальное страхование и соцзащиту, составил 3,9 млрд сомони ($343 млн), что на 6,4% больше, чем годом ранее. Эта статья составила 14,8% от расходов бюджета.

Напомним, с 1 сентября 2020 года пенсии в Таджикистане повысили на 15%. Размер пособий для инвалидов увеличили на 50%. Средний размер пенсий составляет 303 сомони ($27).

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