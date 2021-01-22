Москва, , 10:11 — REGNUM В настоящее время большинство регионов России нацелены на местных поставщиков, провоцируя подобной установкой усиление собственной самоизоляции и стимулируя возникновение монополизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала рекомендации Минсельхоза РФ направленные в регионы РФ, которые предполагают проведение переговоров с производителями дабы не допустить роста цен на ряд продуктов питания.

«Сейчас большинство регионов нацелены на местных поставщиков, провоцируя подобной установкой усиление собственной самоизоляции и стимулируя возникновение монополизма. Сейчас ситуация может немного, но поменяться, ввиду инициативы премьера, а местные поставщики не готовы расстаться пусть даже с небольшой, но прибылью, — сказала Лебединская. — Опыт по заключению подобных контрактов уже есть (сахар, подсолнечное масло).В обмен на снижение цен производителям были предложены льготные кредиты (так было решено предоставить льготные кредиты на закупку сахарной свеклы)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Аркадий Мурзаев заявил, что выкручивая руки производителям, власти РФ едва ли смогут остановить рост цен на продукты питания.