Нейпьидо, 22 января 2021, 10:11 — REGNUM Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е» и радиолокационные станции поставит Мьянме Россия.
Советующий документ, как сообщает ТАСС, был подписан 22 января в ходе официального визита в Мьянму министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в присутствии главнокомандующего вооруженными силами данной страны старшего генерала Мин Аунг Хлайна.
Также уточняется, что от России данный договор подписал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы России получили первую партию новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин».