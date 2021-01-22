Москва, , 10:10 — REGNUM По итогам 2020 года в России количество автомобильных дилерских центров выросло на 5,6%, до 3570 центров, сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) Вячеслав Зубарев на пресс-конференции «Итоги авторитейла 2020. Прогноз 2021» журналистам.

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Зубарев отметил, что расширение дилерских сетей в России происходило на фоне кризиса связанного с эпидемией нового коронавируса, когда автодилеры готовились к массовым банкротствам из-за закрытия автоцентров. Однако число дилеров за год только выросло.

«Когда я увидел эти данные, я по началу подумал, что какая-то ошибка произошла. После мы обменялись мнениями с коллегами. Удивительная штука, количество дилеров подросло», — сказал президент ассоциации РоАД.

При этом автоэксперт отметил, что в условиях снижения продаж в РФ появление новых продавцов может спровоцировать негативные последствия.

«Когда авторынок падает, а мощности растут — это снижает эффективность дилерских центров и повышает их уязвимость для будущих испытаний кризисом», — отметил Зубарев.

Он также выразил уверенность в том, что трудности у автодилеров в дальнейшем обязательно появятся.

Напомним, каждый пятый дилерский центр (20%) в РФ продаёт автомобили китайских автопроизводителей. При этом больше всего в стране дилерских центров, реализующих автомобили европейских марок (26,5%), а на втором месте по распространенности — дилерские центры с машинами японских марок (22,1%).

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