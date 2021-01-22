Москва, , 10:08 — REGNUM На прилавках российских магазинов может появиться картофель «экономкласса». Это позволит снизить рост цен на корнеплод. С предложением к торговым сетям снизить требования для продукции и начать продавать картофель малого размера обратился Картофельный союз, сообщает газета «КоммерсантЪ» 22 января.

Отмечается, что на сегодняшний день ретейлеры требуют от производителей сортировать и фасовать картофель по размеру. Участники рынка в свою очередь предлагают продавать корнеплоды калибром от 33 до 55 миллиметров, расфасованные в упаковках от 2,5 до пяти килограмм. Таким образом, по мнению представителей союза, цены на картофель для потребителя в конечном итоге могут снизиться на 20%.

«Если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены», — уверена руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

Производители картофеля поддержали эту инициативу. Как пояснили в «АФГ Националь», реализация этого предложения позволит ввести в торговый оборот значительные объёмы качественного картофеля, которые сейчас выпадают из него из-за нестандартного размера и, в свою очередь, позволит ограничить рост себестоимости продукта питания.

Добавим, что за год средние цены на картофель в России повысились на 40%. Одной из причин стало снижение урожая корнеплода. Так, по информации Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн тонн по сравнению с 2019 годом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозе рекомендовали властям субъектов РФ провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.