Ташкент, , 10:04 — REGNUM Джинсы узбекистанского производства могут конкурировать с мировыми лидерами в этой сфере. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения предприятия Bukhara Cotton Textile в Бухарской области.

«Потому что земля, вода, хлопок у нас свое. У нас много молодежи, готовой работать. Есть возможность снижать себестоимость», — сказал президент. Он отметил, что если качество будет соответствовать международным требованиям, то продукция найдет своего потребителя.

Отметим, на текстильном предприятии Bukhara Cotton Textile работают 1,5 тыс. человек. Производство организовано на базе заброшенной текстильной фабрики. На строительство и запуск нового предприятия потрачено $65 млн.