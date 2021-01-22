Москва, , 09:35 — REGNUM В проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2035 года предусмотрено введение эскроу-счетов для частных домов, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что документ разработало Министерство строительства, по просьбе ведомства в него внесли свои предложения участники рынка. На сегодняшний день механизм эскроу-счетов применяют только для возведения многоквартирных домов.

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В проекте стратегии предполагается распространить этот механизм в том числе на индивидуальное строительство (ИЖС), арендные дома и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Речь идёт о распространении эскроу-счетов на комплексное малоэтажное строительство с привлечением застройщиков.

«По нашим оценкам, на начальном этапе это может увеличить объемы предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15−20%», — считает эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое Анвар Шамузафаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года в России начали действовать новые правила работы с деньгами долевых участников. Застройщики перешли на проектное финансирование: долевые деньги аккумулируются на специальных эскроу-счетах, с которых получить средства компании могут лишь после выполнения взятых на себя обязательств, а строить им предлагается на заемные у банка средства.

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