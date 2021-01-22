Ташкент, , 09:30 — REGNUM По итогам 2020 года в Узбекистане произвели 280 080 автомобилей, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Производство автомобилей Cobalt выросло на 42,4%, до 79,9 тыс., автомобилей Lacetti — на 12,5%, до 50 тыс. Вместе с тем отмечается спад производства Nexia T-250 на 9,2%, до 66 тыс., и автомобилей Spark — на 5,1%, до 23 тыс. единиц.

Производство грузовых автомобилей сократилось на 21,7%, до 4163, производство автобусов — на 58%, до 642.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил приватизировать 23 предприятия автомобильной отрасли.

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