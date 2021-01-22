Нальчик, , 08:47 — REGNUM Кабардино-Балкария приняла в 2020 году 540 тыс. туристов. Это на 10% меньше, чем годом ранее, сообщили 22 января в пресс-службе министерства курортов и туризма. Больше всего гостей привлекает по-прежнему Приэльбрусье. Его посетили 424 тыс. туристов.

«В сравнении с результатами 2019 года прослеживается незначительное снижение турпотока — в пределах 10 процентов. Существенное влияние на количество отдыхающих оказал период ограничения доступа в туристические дестинации», — говорится в сообщении ведомства. За новогодние праздники в 2021 году в Кабардино-Балкарии побывали уже 69 тыс. гостей, в том числе 59 тысяч отдохнули на горнолыжных курортах.

Читайте также: Турпоток в Кабардино-Балкарию в условиях пандемии вырос на 50%