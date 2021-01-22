Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 21 января завершились небольшим ростом. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,51%, до $55,98. Цена повысилась на фоне общего ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также цены росли на фоне ожиданий того, что новый пакет стимулирующих мер окажет положительное влияние на экономику США и повысит спрос на энергоносители. Давление на рынок оказывали отрицательные значения на фоне данных о росте запасов в США от Американского института нефти. Официальные правительственные данные выйдут 22 января.

На торгах в Азии сегодня, 22 января, цена снижалась до отметки $55,23. Трейдеры могли закрывать длинные позиции перед выходом доклада управления по энергетической информации (EIA).

EIA пересмотрело цену первого квартала прогноза для сырой нефти WTI до $56 с $50. Оптимистичный прогноз основан на ожиданиях восстановления мирового спроса на жидкие углеводороды.

После пересмотра прогноза цена сразу восстановилась на 0,76%, до $55,58. Покупатели очень хорошо защищают уровень $55.

Они понимают, что, если он не устоит, цена опустится до $52 на фоне срабатывания защитных стопов и новых продаж фьючерсных контрактов (технический фактор).

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