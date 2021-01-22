Чита, , 08:14 — REGNUM В аптечной сети Забайкальского края имеется достаточное количество лекарственных средств от простудных заболеваний и для лечения коронавирусной инфекции. В этом заверил замминистра экономического развития региона Денис Рысев.

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«Запасы препаратов есть на более 30 дней. Ситуация контролируется. По препаратам, среди которых наблюдается дефицит, мы направляем информацию в Минпромторг с просьбой ускорить поставки», — пояснил чиновник.

По его словам, в ближайшие три дня поставки ожидаются по восьми препаратам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за первые дни текущей недели (18−24 января 2021 года) наблюдается снижение на 3% показателей заболеваемости COVID-19 (по сравнению с тремя прошедшими неделями).

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