Москва, , 08:14 — REGNUM Китайская компания Geely готовит к продаже в России купе-кроссовер Tugella в новой комплектации Luxury. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Продажи новинки стартуют 15 февраля нынешнего года. В новом варианте исполнения Luxury кроссовер Geely Tugella будет стоить 2 399 900 рублей.

Под капотом этого автомобиля размещён наддувный мотор производительностью 238 «лошадей». Он агрегатируется с восьмискоростной автоматической трансмиссией Aisin и приводом 4×4.

Geely Tugella в комплектации Luxury укомплектован 19-дюймовыми диски из лёгкого сплава, сиденьями, обтянутыми кожей, и двухзонным климат-контролем. Также автопроизводители оснастили такое авто системой бесключевого доступа в салон, кнопкой запуска двигателя, а также датчиками автоматического включения фар и дворников. Рулевое колесо автомобиля имеет электрообогрев. Длина модели составляет 4605 мм.

Напомним, в прошлом году российские дилеры компании Geely реализовали 15 475 машин. Это на 61,2% больше, чем в 2019 годом.

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