Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 21 января завершились ростом. Рубль с открытия Мосбиржи подорожал против иностранных валют, но сразу сдал позиции и торговался в минусе до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,44%, до 73,84 руб., евро/рубль — на 0,99%, до 89,84 руб., фунт/рубль — на 1,08%, до 101,38 руб. Наибольшие потери он понес к евро и британцу из-за их укрепления против доллара США на Форекс.

Курс евро возобновил рост к доллару США с открытия азиатской сессии на фоне повышенного спроса на рискованные активы. Дополнительное ускорение он получил после решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике и комментариев президента Кристин Лагард.

Лагард еще раз подтвердила, что инфляция в регионе остается низкой и текущая мягкая денежно-кредитная политика адекватная для текущей ситуации. Она также отметила, что процентные ставки останутся на низком уровне до тех пор, пока не ускорится инфляция.

Лагард предупредила о возобновлении роста числа заражений коронавирусом и длительных ограничениях, которые могут поставить под угрозу экономические перспективы региона. Покупатели на это уже не обращали внимания. Британец укреплялся к доллару США и рублю вместе со всеми на фоне общего ослабления доллара.

Сегодня, 22 января, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе. Нефть сорта Brent подешевела на 1%, до $55,44. Коррекция по доллару, рост запасов в США (по данным Американского института нефти) и локдауны, оказывают давление на нефтяной рынок.

С 6 января индекс государственных облигаций России (RGBI) упал на 1,16%, до 151,42 пунктов. Инвесторы опасаются новых санкций против России. Налоговый период сгладил негативные факторы, но его явно не хватит, чтобы удержать доллар ниже 74 рублей.

Сегодня перед выходными ожидается ослабление рубля до 74,75 руб. Если покупатели в нефти смогут восстановить утренние потери, то удар по рублю ослабнет.

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