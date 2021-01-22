Москва, , 08:06 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «Роскосмос» к компании, входящей в её дивизион — АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Разработчику систем ракетного вооружения предстоит выплатить истцу аванс в размере 43,2 млн рублей, а также проценты за пользование этими денежными средствами. Этому иску предшествовало расторжение одного из госконтрактов. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья Чудов взыскал в доход федерального бюджета в лице «Роскосмоса» «суммы аванса согласно соглашения от 10.02.2020 года о расторжении государственного контракта №082−8467/16/255 от 29.11.2016 года в размере 43 298 640 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.02.2020 по 09.09.2020 год в размере 3 006 793 рубля 47 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами с 10.09.2020 г. по день фактического исполнения обязательства». Помимо этого, с АО взыскали в доход бюджета 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, иск слушался с ноября 2020 года.