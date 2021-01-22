Сиань, Китай, , 04:30 — REGNUM Ведущий китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines открыл новый международный онлайн-маршрут, связывающий китайский Сиань со столицей Японии Токио, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Маршрут Сиань — Токио задействует грузовые самолеты Boeing 767−300, которые будут раз в неделю летать в обе стороны. С 2017 года SF Airlines запустила множество маршрутов направления Китай — Япония, включая Уси — Осака, Шанхай — Токио, Ухань — Осака и другие.

Указанные маршруты показали свою эффективность стабильность при обеспечении услуг грузоперевозок в сфере внешнеторгового бизнеса, а также трансграничной электронной коммерции и поставки противоэпидемических товаров.

Штаб-квартира компании расположена в Шэньчжэне. В настоящее время авиакомпания держит флот из 62 грузовых самолетов, которые обслуживают глобальную грузовую сеть из 77 направлений в Китае и за рубежом.